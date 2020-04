Goldman Sachs avvisa, niente dividendi per un po’

Date una lunga occhiata ai vostri dividendi, investitori di reddito, perché potrebbero essere gli ultimi per un po': Goldman Sachs ritiene che il supporto del coronavirus per le grandi aziende abbia messo a rischio i pagamenti di utili ai soci.

Nella sua analisi dei dividendi delle grandi aziende europee, Goldman ha concluso che, poiché i dividendi di quest'anno sono per lo più pagati utilizzando i profitti dell'anno scorso, normalmente non sarebbero a rischio. Ma dati i notevoli ostacoli normativi per le aziende che ricevono aiuti governativi, ben un quinto delle maggiori aziende della zona euro ha messo in pausa i pagamenti. Tra queste aziende e le previsioni di profitto in rapida diminuzione di quest'anno, ci sono dubbi anche sui dividendi dell'anno prossimo (e, secondo i calcoli di Goldman, questo si riflette già nei prezzi delle azioni). Le cose potrebbero tornare interessanti solo nel 2022, quando i profitti del 2021 saranno pagati come dividendi. Goldman, per esempio, pensa che ci potrebbe essere un salto ancora più grande nei pagamenti di quanto gli investitori stiano attualmente prevedendo.

Le aziende che hanno annullato i loro dividendi in Europa sono principalmente banche, marchi di viaggi e tempo libero e aziende industriali. E non è così diverso dall'altra parte dell'Atlantico: La banca d'investimento americana JPMorgan ha detto lunedì che prenderà in considerazione la possibilità di sospendere i dividendi per la prima volta se l'imminente recessione sarà così grave come previsto dagli analisti. Questo potrebbe spiegare perché alcune delle raccomandazioni di Goldman per il settore si concentrano su industrie che tendono ad essere resistenti in un periodo di recessione, tra cui i titoli tecnologici, le telecomunicazioni e i beni di consumo di base.

I dividendi sono importanti per gli investitori di tutti i tipi: alcuni si affidano a pagamenti regolari per finanziare il costo della vita, mentre altri - come le compagnie di assicurazione - li usano per aiutare a coprire i costi dei sinistri. Gli assicuratori investono i premi che incassano dalle polizze, quindi probabilmente si trovano di fronte a un doppio whammy: la perdita di reddito da dividendi e i potenziali grandi sinistri da parte dei clienti colpiti dal coronavirus.