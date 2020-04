Fimer, Filippo Carzaniga nominato presidente

Il Consiglio di Amministrazione del gruppo FIMER, uno dei principali produttori mondiali di soluzioni inverter, è lieto di annunciare la nomina di Alessio Facondo a nuovo Amministratore Delegato della società a partire dal 1° aprile 2020.

Filippo Carzaniga diventa Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di FIMER. Il CEO Alessio Facondo riporterà al Consiglio di Amministrazione.

Questa nomina fa parte di una più ampia strategia attuata dal Gruppo per rafforzare il team di gestione e dare impulso alla crescita dell'azienda su scala globale.

"Sono felice di dare il benvenuto ad Alessio Facondo nel gruppo FIMER" ha dichiarato Filippo Carzaniga, Presidente di FIMER - "L'esperienza internazionale e le doti di leadership dimostrate da Alessio in grandi e complessi gruppi industriali, insieme al suo forte spirito imprenditoriale, sono stati elementi decisivi per la sua nomina ad Amministratore Delegato. Vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro team e aiutare l'azienda a trasformare le sfide in opportunità e crescita. Il mio impegno e il mio coinvolgimento nel Gruppo saranno rafforzati e promossi dalla partnership con Alessio. Sarò al suo fianco in questo percorso e, in qualità di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione, sosterrò la creazione di valore per FIMER".

Alessio Facondo ha una formazione manageriale di grande rilievo caratterizzata, tra l'altro, da una straordinaria trasformazione di SelexEs SpA, che - sotto la sua guida – ha registrato risultati superiori alle aspettative oltre ad aver ricevuto numerosi premi come fornitore di grandi aziende.