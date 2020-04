Coronavirus, tornano a scendere i contagi. Stabili i guariti

Scendono i nuovi contagi nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.396 nuovi casi, per un totale di 98.273. Di questi, 3.497 in terapia intensiva (-108 in 24 ore) e 28.242 (-157 rispetto a ieri) ricoverati con sintomi. Oltre il 67% dei casi, invece, pari a 66.534, sono in isolamento domiciliare con pochi o nessun sintomo.

Il numero dei decessi è sceso lievemente nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 570. E se il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha ricordato che l'età media dei morti è intorno agli 80 anni con tre o più patologie pregresse, questo è un dato meramente statistico. Di morti giovani, purtroppo, ce ne sono stati tanti, soprattutto tra il personale sanitario. Dal 20 febbraio scorso sono morte 18.849 persone. Una buona notizia sul fronte dei guariti: sono 1.985 in un giorno, per un totale di 30.455. Dall'inizio della pandemia sono stati registrati 147.577 casi.