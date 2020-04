Airbnb immune dal virus, raccoglie un altro miliardo di dollari

Airbnb ha accolto un nuovo investimento di 1 miliardo di dollari questa settimana, poiché gli investitori privati hanno aiutato il mercato degli alloggi durante la pandemia di coronavirus. Il nuovo capitale è giunto da due nuovi investitori che non hanno fornito tutti i dettagli dell’operazione - come ad esempio quale azienda ha contribuito con quale importo, o la valutazione a cui hanno investito - ma hanno rivelato che l'investimento era un misto di capitale proprio e debito, che dovrà essere ripagato con gli interessi.

Come la maggior parte dell'industria del tempo libero e dell'ospitalità, Airbnb non sta guadagnando molto, anzi addirittura nulla, in questo momento, mentre gli aspiranti vacanzieri accantonano i loro piani di viaggio affetti da coronavirus. Ma a differenza di molti altri settori, Airbnb non ha necessariamente bisogno di più denaro contante: l'azienda ha circa 2 miliardi di dollari in banca, insieme a uno scoperto di 1 miliardo di dollari. Alcuni analisti, quindi, ritengono che Airbnb potrebbe utilizzare il denaro fresco per acquistare i rivali più piccoli - una strada che l'azienda ha già intrapreso in passato.

Le azioni di alcune società pubbliche nel settore dei viaggi e del tempo libero erano scese anche del 50% rispetto al picco del mercato azionario di febbraio - e se Airbnb avesse portato avanti il suo piano a lungo atteso di quotare le sue azioni al loro fianco, la sua valutazione avrebbe probabilmente subito un destino simile. Invece, la società di home-sharing, secondo quanto riferito, ha abbassato la propria valutazione di quanto valeva la scorsa settimana, il che potrebbe aver contribuito ad attrarre investitori di private equity affamati di opportunità con montagne di liquidità inutilizzate.

Secondo quanto riferito, Airbnb ha preso in considerazione una "quotazione diretta", che si differenzia da una tradizionale offerta pubblica iniziale (IPO) in quanto in realtà non raccoglie denaro dalla vendita di nuove azioni. Se Airbnb avesse avuto bisogno di puntellare il suo saldo bancario raccogliendo denaro, avrebbe dovuto invece rimpinzarsi per un'IPO, e i suoi primi investitori sarebbero stati "rinchiusi" - incapaci di vendere le loro azioni - per un certo tempo.