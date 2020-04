Report Svimez, all'Italia il lockdown costa 47 miliardi al mese

ROMA (ITALPRESS) - Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa delle attivita' nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E' quanto emerge dal report Svimez sull'impatto economico e sociale del Coronavirus, secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce piu' il Nord, ma gli impatti sociali ed economici "uniscono" il Paese; il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perche' sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non e' mai riuscito a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez, occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti piu' deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio poverta' e microimprese. (ITALPRESS). fsc/com 09-Apr-20 11:42