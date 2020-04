Noi, forzati del telelavoro occhi storti avvitati ai display

Occhi puntati sul videoterminale, con le pupille convergenti a x. Se invece lo sguardo fissa lo smartphone, la convergenza aumenta. Due auricolari ficcati in permanenza nelle orecchie: a filo se va bene, wireless se va meglio, cioè peggio, perché comunque le microonde non è provato che nuocciano, ma bene non fanno. Chiusi, sempre che anche in questo senso tutto vada bene, nei 15 metri quadrati di uno studio. Se va male, incastrati in un angolo di tinello, con un figlio – e meno male che ci sono i ragazzi, per altri versi – che segue una lezione digitale, se va bene, o gioca alle playstation e come fai a dirgli “fermati e vai a giocare a pallone!”. Già: dove?

Qualcuno saprà cos’è Talponia? E’ il nome informale di un mitico quartiere residenziale costruito a Ivrea per il personale Olivetti tra il 1969 e il 1975 dagli architetti Roberto Gabetti e Aimaro Isola. Una roba bizzarra, un palazzone appoggiato da una parte al terrapieno di una collina, quindi con la luce solo da un lato. Idea visionaria, da matti. Invivibile. Ecco, siamo tutti un po’ a Talponia.

Nella melensa e dolciastra e idiotissima nenia del “come ci sta cambiando il virus, niente sarà più come prima”, questa terribile menata dello smart working è a modo suo un’altra minaccia per la salute. Fisica, se durasse, perché sta facendo sperimentare di persona a tutti quant’è amara la vita dei ragazzi del call-center, quelli della generazione mille euro, del proletariato digitale che nessun decreto e decretino ha mai saputo risarcire del brutto mestiere che fanno. Otto ore con una cuffia in testa a un videoterminale davanti agli occhi a parlare con degli sconosciuti – loro – oppure, oggi, noi tutti, con persone che conosciamo ma che spesso non riconosciamo (barbe incolte, tute, niente ombretto tanto via Skype non si vede).

Loro otto ore: ma in questa fase in tanti senza orario. “Sto buttando la pasta ma dimmi!”, altro che “diritto alla disconnessione”. Alle follie delle mistificazioni dei digitalebani, i talebani del digitale, si aggiungo le idiozie dei tecnoentusiasti. Ignoranti, di solito, come capre e ignoranti letterali – nel senso che li ignorano – dei diritti primari del lavoratore, dal più basso livello all’amministratore delegato. Tra cui il diritto di fare anche altro nella vita, compreso smettere quando non se ne può più. Un diritto-dovere, come il voto. Chi non vuole esercitarlo per sé, non può pretendere di imporre al prossimo la stessa rinuncia. E invece col telelavoro lo pretende.

Una costrizione psico-fisica che davvero può nuocere alla salute fisica, ma intanto stressa più di quanto immaginassimo. È chiaro come il sole che lo smart working si avvarrà di questo straordinario spot che il virus gli ha fatto, perché le aziende capiranno che possono risparmiare sugli spazi – e di questi tempi la parola ”risparmio” è d’oro – e non perché sia preferibile. Ovvero: lo è per risparmiare lunghe trasferte, con i tempi e i costi connessi. E può esserlo una tantum quando c’è da dirsi poche cose semplici. Non è preferibile per niente nel lavoro vero di ogni giorno, e solo chi vende queste maledettissime piattaforme web, tutte maledettamente uguali e gratuite perché tanto si pagano fregandoci i dati, può affermare senza arrossire che è preferibile.

Finirà. E quando finirà ricordiamoci che è stato un brutto e lunghissimo quarto d’ora, ma che la normalità non è “nuova”, può essere solo meglio o peggio. Per capire se è meglio o è peggio, c’è un solo metro: la libertà. Una cosa che toglie libertà, è peggio. Sempre. Il telelavoro non fa eccezione.

P.S.: a proposito di call center, sapete cosa accadrà ai ragazzi che ci lavorano? Accadrà che le loro aziende gli diranno: “Amici cari, visto che da casa avete lavorato tanto bene, continuate così; e noi risparmiamo sugli uffici!”. Sarebbe bello che metà del risparmio andasse a rimpinguare le buste paga di chi deve comunque, ancor più da casa, restare otto ore con gli occhi storti ficcati nel video e una cuffia in testa. O non dovevamo rimettere la persona umana al centro?