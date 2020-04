Coronavirus, tornano a salire i contagi, ma sono meno dei guariti

Torna a crescere il numero di nuovi contagi: nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 46mila tamponi (meno della precedente rilevazione) sono risultate positive 1.615 persone, per un totale di 96.877 persone attualmente positive. Di queste, 3.605 sono ricoverate in terapia intensiva, in diminuzione di 88 unità. I ricoverati con sintomi sono 28.399, anch'essi in riduzione, per la precisione di 86 casi. Il 67% dei positivi è in isolamento domiciliare, pari a 64.873.

Per quanto concerne il numero dei decessi, mentre sempre più vibrante si fa la richiesta di allentare le misure di sicurezza, va notato che sono saliti lievemente nelle ultime 24 ore arrivando a 610 morti per complessivi 18.279 dall'inizio della pandemia in Italia. Per quanto concerne i guariti, infine, si mantiene costante il trend per cui superano i nuovi casi: oggi sono stati 1.979, per un totale di 28.470. Dal 20 febbraio a oggi sono 143.626 le persone che hanno contratto il Covid-19.