Coronavirus, l'associazione Equilibra lancia #sosstarebene

Un team di psicologi a distanza, pronti ad affrontare con le persone più vulnerabili questo momento sociale molto difficile.

Gestione dell'ansia, stress, depressione, pensieri ossessivi, comportamenti alimentari incontrollati e altro. È questa l'offerta messa in campo dall'Associazione Equilibra. D'altronde, stiamo vivendo tempi difficili, sotto diversi aspetti a causa della pandemia che ha colpito duramente il nostro Paese e tanti altri nel mondo con il COVID-19. L'isolamento imposto può risultare psicologicamente molto pesante per alcune persone, vista anche l’innata natura sociale dell’essere umano.

A questo si aggiunge la preoccupazione per il diffondersi del virus, la paura del contagio, della perdita dei nostri cari, l’ansia legata all’incertezza economica e lavorativa e alle conseguenze che avrà tutto questo sul futuro.

Attacchi di panico, ansia, depressione, irrequietezza, violenza domestica, rabbia esplosiva, possono attraversare le giornate.

L’aiuto di un esperto professionista , che entra direttamente in contatto con le persone, con grande umanità e professionalità, può essere un valido aiuto in questo momento.

La Onlus “Equilibra per il Benessere Sociale", nata al fine di promuovere lo sviluppo, il benessere e la salute dell'individuo e della comunità, vuole contribuire attivamente a questa emergenza che sovrasta il nostro Paese, offrendo un servizio gratuito di supporto psicologico a distanza per tutti i cittadini . Il servizio attivo sul territorio nazionale , è rivolto a tutti coloro che sentono la propria condizione di difficile gestione e necessitano dell’aiuto di un professionista. È possibile contattare un numero dedicato per poter ottenere una prestazione professionale gratuita a distanza.

Il presidente Franco Bianco: "Equilibra si imporrà come motore propulsivo che si interfaccia con la società, come ri-distributore di ricchezze create dalle stesse persone. Lavorerà, ancora nei prossimi anni, con le istituzioni per creare progetti e contribuire a rendere questo mondo migliore tramite Associazione Equilibra"