Coronavirus, Generali mette a disposizione un hotel a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Generali Real Estate ha messo a disposizione l'hotel The Square Milano per il personale sanitario impegnato contro il Covid-19 e per le persone in quarantena che hanno bisogno di un alloggio temporaneo durante l'emergenza. In queste settimane e' altissima a Milano la richiesta di alloggi soprattutto da parte di medici ed infermieri che arrivano da altri Paesi o regioni per supportare lo staff delle strutture ospedaliere, oppure nei casi in cui il personale sanitario o le persone in via di guarigione debbano trascorrere un periodo lontano dai familiari per evitare ogni possibilta' di contagio. "Di fronte alla situazione di emergenza che ci troviamo tutti ad affrontare, ci siamo chiesti come anche noi, con il nostro lavoro nel settore immobiliare, potessimo essere di aiuto", commenta Benedetto Giustiniani, Responsabile Regione Sud Europa di Generali Real Estate. "Da qui e' nata l'idea, insieme alla direzione dell'hotel, di offrire la possibilita' a chi e' in prima linea - in particolare il personale sanitario, e chi deve restare in isolamento - di alloggiare nella nostra struttura durante questo difficile periodo." L'hotel The Square e' un'importante struttura ricettiva nel centro di Milano di proprieta' di Generali Real Estate e gestita da Carola srl. La disponibilita' della struttura durante l'emergenza nasce dall'accordo fra la proprieta', che rinuncia al canone di locazione, e il gestore dell'hotel, che garantisce a proprie spese i servizi alberghieri di base agli ospiti, quali i pasti e il cambio della biancheria, assicurando al contempo il necessario isolamento. Generali Real Estate risponde cosi' all'avviso pubblico del Comune di Milano per la ricerca di soluzioni abitative idonee ad accogliere personale sanitario e persone in isolamento durante l'emergenza Covid-19, mettendo la struttura a disposizione per le esigenze indicate dalle autorita' sanitarie. L'hotel The Square gestisce direttamente le richieste di alloggio da parte di personale sanitario e persone in isolamento, tramite l'indirizzo email: gm.hdc.mi@deicavaliericollection.com.