L’emergenza Coronavirus e gli investimenti consigliati in questo periodo

Uno sforzo epocale per sostenere l’economia in questo momento estremamente difficile in cui l’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato la vita delle persone: tutti gli addetti ai lavori stanno mettendo in evidenza come tale momento drammatico cambierà sia lo stile che le modalità con cui si affronta la quotidianità, sia dal punto di vista personale che in ambito lavorativo, tra smartworking, lavoro agile e teledidattica, senza dimenticare la spesa online, l’informazione e i vari servizi, sia quelli pubblici che privati.

Investire nel trading online

In questo momento del tutto particolare, in cui sono previste delle misure restrittive estremamente stringenti e bisogna trascorrere a casa gran parte del tempo, è chiaro come si possa andare alla ricerca di sistemi e tecniche per guadagnare soldi senza muoversi dalla propria abitazione.

Anche di questi tempi, quindi, è inevitabile prendere in considerazione il trading online. Ci sono varie piattaforme di trading online molto interessanti e complete, come ad esempio plus500.it, anche se chiaramente serve prima avere una buona conoscenza di questa materia e, solamente in un secondo momento, si può cominciare a pensare agli investimenti su cui puntare. Il trading online, comunque, mette a disposizione davvero tante opzioni e possibilità: ciascun movimento dei prezzi può portare ad un guadagno, ma anche ad una perdita se non si presta la massima attenzione.

Investire in azioni: ecco alcuni consigli

Eppure, investire ai tempi del Coronavirus è possibile, stando agli esperti e ci sono diverse tipologie di azioni su cui puntare. Stando a quanto è stato suggerito da parte degli analisti di Raymond James, Morningstar e Bespoke Investment Group, ci sono diversi settori in cui portare a termine degli investimenti redditizi. In ambito sanitario, Gilead Sciences è stata una delle prime aziende a rispondere in maniera forte e impattante nei confronti dell’emergenza. Tutto merito di un farmaco che, in origine, è stato realizzato per combattere l’Ebola, ma che ha permesso di raggiungere anche dei risultati preliminari nella lotta contro il Covid-19. Una singola azione di questo gruppo vale circa 70 dollari ed ha subito un aumento di quasi il 3% nell’ultimo mese: che differenza con i principali mercati.

Un’altra azienda molto importante è la Clorox, che produce un quantitativo veramente considerevole di salviette disinfettanti. Non è certamente casuale che in questo momento sia cresciuta tantissimo, vista l’elevata richiesta di prodotti dedicati alla pulizia. Il titolo, attualmente, viene scambiato a qualcosa come 180 dollari per ciascuna azione, con un incremento che sfiora il 4% negli ultimi 30 giorni.

Altre indicazioni molto importanti da parte di Morningstar e Bespoke arrivano anche in riferimento a Teladoc. Si tratta di una compagnia di assistenza sanitaria virtuale molto interessante, che rende decisamente più semplici e rapide le visite di medici digitali per pazienti che si controllano da remoto.

Nell’ambito dello smartworking, ecco che Slack Technologies ha compiuto un vero e proprio balzo verso l’alto negli ultimi tempi. Esattamente al pari delle tante aziende che operano nel mondo dei videogiochi, come ad esempio EA, TTWO e ATVI, mentre un bene rifugio sufficientemente sicuro nel corso di questa fase di crisi, vengono considerate anche le più importanti compagnie di telecomunicazioni americane, ovvero Verizon e AT&T. Investire in aziende specializzate in prodotti farmaceutici e di consumo, come ad esempio Johnson & Johnson, oppure Procter & Gamble, è un’altra mossa intelligente.