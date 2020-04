Coronavirus, vendite on line in forte crescita

ROMA (ITALPRESS) - La pandemia Covid-19 e l'impossibilita' di recarsi fisicamente nei negozi apre nuovi scenari commerciali e le vendite online sono in aumento, come emerge da una recente indagine Nielsen che mostra un incremento dell'80% rispetto allo scorso anno e di 30 punti percentuali se si fa riferimento al periodo precedente all'emergenza Coronavirus. Non solo prodotti di largo consumo, pero': "Il Coronavirus sta cambiando le nostre abitudini di vita e anche quelle d'acquisto - spiega l'imprenditore Vittorio Chalon, proprietario dal 2017 del marchio TheCorner.com, vetrina on line dei piu' importanti marchi della moda e del lifestyle - e attraverso diverse modalita' operative, per esempio lo smart working, molte aziende si organizzano per mantenersi produttive. Per quanto ci riguarda, abbiamo avviato una serie di azioni per garantire continuita' di business all'azienda e verso i nostri dipendenti abbiamo avviato un progetto di sostegno psicologico per supportarli in questo particolare periodo. Sempre attivo - sottolinea Chalon - e' il nostro customer care, gestito dagli addetti alla vendita per proporre ai clienti un servizio personalizzato e aggiornarli sullo stato di ordini, resi e rimborsi. Ma anche per aiutarli a risolvere i nuovi problemi che possono incontrare e i rischi, come le frodi, che purtroppo sono in crescita in questo momento di incertezza sociale". (ITALPRESS). abr/com 08-Apr-20 17:24