Coronavirus, si conferma il calo: nuovo record dei guariti

Si conferma il trend di diminuzione del numero di contagi, anche se in lieve aumento rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti sono stati conteggiati 1.195 nuovi positivi, per un totale di 95.262 attualmente affetti in Italia. Di questi, 3.693 sono in terapia intensiva, con una riduzione di 99 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.435, anch'essi in diminuzione di 233 unità. Infine, in isolamento domiciliare il 66% dei malati, pari a 63.084. Da notare come il tasso di positività ai tamponi effettuati si sia ridotto fino al 7,8%, su oltre 51mila esami effettuati.

Il numero di decessi è ancora elevatissimo, 542, seppur in diminuzione rispetto a ieri. In totale sono 17.669 i morti a causa del Coronavirus. I guariti complessivi sono 26.491, con un incremento record di 2.099 persone in 24 ore. In totale sono 139.432 le persone che hanno contratto il Covid-19 dal 20 febbraio. «Dobbiamo mantenere alta la guardia - avverte il numero uno della Protezione Civile Angelo Borrelli - e mettere in atto tutti i comportamenti consigliati dagli esperti».