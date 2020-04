Agricoltura, servono braccianti per la stagione estiva

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ricerca e seleziona 60 addetti alla cernita e al confezionamento di ortofrutta, per azienda attiva nell’area tra Parma e Reggio Emilia. La ricerca sarà curata dalla Divisione Agroalimentare di Openjobmetis e prevede l’offerta di un contratto a tempo determinato in somministrazione, con durata fino a 5 mesi, da maggio a settembre 2020.

I candidati, a cui è richiesta una buona comprensione della lingua italiana, dovranno essere automuniti e disponibili a lavorare su turni e nel weekend. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo parma@openjob.it.

In continuità con la campagna di recruiting lanciata a metà marzo, finalizzata a trovare 1000 profili da collocare in aziende del comparto agroalimentare in tutta Italia, Openjobmetis ribadisce il proprio sostegno a un settore di importanza vitale per il nostro Paese, specialmente in un momento storico di emergenza come questo. L’agroalimentare rappresenta infatti uno dei perni su cui poggia l’economia italiana, grazie ai settori ortofrutticolo, vitivinicolo, florovivaistico, zootecnico e l’industria alimentare.

Ora che il periodo della raccolta si fa sempre più prossimo, le aziende italiane ed europee del settore stanno esprimendo a gran voce una preoccupazione crescente per la carenza di manodopera. Se la problematica dovesse persistere, infatti, la frutta e la verdura potrebbero iniziare a scarseggiare, con conseguenze economiche importanti per tutto il comparto agroalimentare.

Per questo motivo la ricerca di Openjobmetis si rivolge anche a tutti i lavoratori che purtroppo, a causa dell’epidemia da Covid-19, sono rimasti senza lavoro e sono interessati ad un’occupazione stagionale da svolgersi in ambito agroalimentare.