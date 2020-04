La gestione legale dei contratti al tempo del Coronavirus

E’ ormai chiaro che gli effetti di COVID-19 non riguardano solo l’emergenza sanitaria, ma si ripercuotono in maniera importante anche sugli aspetti economici.

Le chiusure forzate di aziende, le criticità in molte delle filiere, le difficoltà e divieti di spostamenti transazionali stanno creando un crescente numero di richieste di posticipo dei pagamenti già pattuiti, di variazione di ordini già confermati, se non addirittura l’annullamento degli stessi.

Difronte al progressivo peggioramento del quadro produttivo ci si chiede se l’emergenza sanitaria giustifichi l’estinzione delle obbligazioni verso clienti e/o fornitori o se modifichi i principi che regolano la responsabilità delle parti nell’esecuzione dei contratti .



Uno studio di Assiteca, broker assicurativo italiano, in collaborazione con lo studio legale internazionale Roedl & Partner, risponde a questi interrogativi arrivando alla conclusione che quasi mai ci si può sottrarre alle obbligazioni di pagamento e che l’emergenza sanitaria Covid-19 non costituisce tout-court una causa di estinzione delle proprie obbligazioni, e dunque non può giustificare comportamenti negligenti o pretestuosi. In definitiva la complessità ed eccezionalità della situazione che stiamo vivendo richiede un’attenta analisi caso per caso dei propri contratti, per verificare se sussistono ragioni per estinguere e/o modificare e/o rinegoziare obbligazioni con le controparti.

L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA. COSA DICE IL CODICE CIVILE

Partiamo dal quadro normativo vigente. Il Codice Civile definisce le evenienze (art. 1256 c.c.) che determinano l’inadempimento o il ritardo di una prestazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al soggetto.

Queste evenienze sono:

· caso fortuito, ossia un avvenimento imprevisto o imprevedibile;

· forza maggiore, ossia un fatto o una situazione, anche prevedibile, di tale intensità da non potervisi opporre o porvi rimedio;

· c.d. factum principis, ossia il provvedimento legislativo o amministrativo, dettato da interessi generali, che rende impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell’obbligato.

· l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.) che altera l’equilibrio contrattuale

In ogni caso comunque il debitore deve provare l’esistenza di una causa a lui esterna, che sfugge al suo controllo e che gli impedisce l’esecuzione della prestazione.

QUALI CONSEGUENZE PER I CONTRATTI COMMERCIALI?

Il Covid-19 potrebbe costituire di per sé una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto (es. un agente o l’arbitro di un collegio arbitrale) o intere categorie di lavoratori (es. tutti gli operai di una fabbrica in quarantena obbligatoria).

Abbiamo poi altre possibili conseguenze:

• impossibilità sopravvenuta (temporanea) della prestazione per l’osservanza di un provvedimento autoritativo, per esempio il fermo produttivo;

• eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione contrattuale;

• l’emergenza sanitaria può in ogni caso costituire la base di una rinegoziazione volontaria degli accordi commerciali.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Con l’entrata in vigore del DPCM n. 76 del 22/03/2020 (che ha, come noto, sospeso tutte le attività produttive, industriali e commerciali considerate non essenziali) e il DL n. 18 del 17/03/2020 si configura una causa di impossibilità sopravvenuta c.d. temporanea della prestazione il cui effetto non è l’esonero dal compimento della prestazione stessa, ma l’esonero da responsabilità per il ritardo nel periodo in cui perdura la causa di impossibilità.

È allora opportuno che il soggetto che deve eseguire la prestazione diventata (temporaneamente) impossibile comunichi per iscritto alla controparte (possibilmente a mezzo PEC o raccomandata A/R) di essere tenuto alla sospensione della produzione per effetto del DPCM, comunicando i nuovi termini di (presumibile) adempimento e rendendosi in ogni caso disponibile a rinegoziare le condizioni contrattuali.

In via generale, il destinatario della prestazione potrà rifiutare l’adempimento ritardato soltanto in limitatissimi casi.

Questo vale anche per prestazioni diverse dal pagamento di denaro; si pensi, per esempio, all’obbligazione di consegna.

In conclusione, è opportuno un comportamento attivo da parte di chi ha interesse a effettuare la prestazione, sarà poi onere del creditore giustificare la causa del proprio rifiuto a ricevere la prestazione.

ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE

Si può poi verificare il caso in cui la prestazione rimanga possibile ma, a fronte dell’emergenza sanitaria, diventi significativamente più gravosa per una delle due parti contrattuali. Si ricade così nella fattispecie della c.d. eccessiva onerosità della prestazione, (es. forniture nell’ambito di un contratto quadro, somministrazione di energia). In questo caso si potrà chiedere alla controparte di ripristinare l’equilibrio tra le prestazioni (la c.d. riduzione ad equità del contratto, per esempio con una diminuzione di un canone). Laddove non sia possibile addivenire a una composizione bonaria degli opposti interessi, resta la possibilità di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto.

QUANDO È POSSIBILE RINEGOZIARE

Quando il caso concreto lo consenta e vi sia l’accordo tra le parti, sarà possibile una rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali originarie.

In alcuni casi, il contratto prevede già alcuni eventi al ricorrere dei quali si presume che la prestazione possa venire compromessa o diventare impossibile al di là dei poteri di controllo e della diligenza richiesta alle parti. In queste circostanze, la parte colpita dall’evento si libererà dai propri obblighi denunciando l’evento stesso, per esempio:

• forza maggiore;

• hardship ossia «disagio» o «avversità» sopravvenuta e imprevedibile al momento della conclusione del contratto e fuori dal controllo delle parti.

CONTRATTI IN ESSERE E NUOVI CONTRATTI

Per i contratti conclusi prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria (che ne ha reso più difficoltosa l’esecuzione) è importante ribadire che la gestione di ogni contratto deve comunque ispirarsi a criteri di buona fede e che ogni negoziazione tra le parti deve mirare a un equo contemperamento delle opposte esigenze allo scopo di ripristinare l’equilibrio contrattuale eventualmente alterato.

In particolare, la parte che potrebbe non essere in grado di adempiere alla propria prestazione ha comunque sempre l’onere di:

- individuare il rischio di evento dannoso;

- fare tutto il possibile per tentare in ogni caso di evitare l’evento;

- se l’avvenimento è inevitabile, fare tutto il possibile per mitigarne le conseguenze.

È fondamentale peraltro garantire un continuo flusso di informazioni tra le parti contrattuali.

Per i nuovi contratti che vengono conclusi in questo periodo il consiglio d’obbligo è porre particolare attenzione a predisporre clausole che tutelino i diritti e gli interessi della propria impresa in tutti i possibili scenari futuri.

A LIVELLO INTERNAZIONALE

In ambito internazionale i principi base in materia di inadempimento e risarcimento del danno sono sostanzialmente condivisi in quasi tutti gli ordinamenti.

Il primo elemento da valutare è la legge applicabile con cui le parti hanno deciso di regolare il contratto, in mancanza di espressa scelta di legge, usualmente si applica la legge del soggetto che effettua la prestazione caratteristica (es. nel caso di compravendita, la legge del venditore). In molti casi, dunque, le imprese italiane che esportano vedranno regolati i loro rapporti con le controparti secondo la legge italiana.

CRITICITA’ DEI PAGAMENTI

La situazione di emergenza sta prima di tutto determinando una contrazione generale della liquidità che genera difficoltà nell’incasso dei crediti. Ma attenzione: un soggetto può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione di pagamento solo laddove non riceva la corrispettiva contro-prestazione da remunerare (art. 1460 c.c.). Laddove viceversa si riceva la prestazione, il pagamento è sempre dovuto. In via generale, pertanto, il mancato pagamento costituisce sempre un inadempimento; l’impossibilità della prestazione non può dunque consistere nella mera situazione di difficoltà patrimoniale o nella mancanza di liquidità (cfr. Cass. 9645/2004). In sostanza, in relazione alle obbligazioni di pagamento non pare invocabile né l’istituto della impossibilità sopravvenuta né l’istituto dell’eccessiva onerosità. Questo è certo per i debiti scaduti prima dell’insorgere dell’emergenza; tutt’al più, per i debiti non ancora scaduti (o scaduti nel corso dell’emergenza), si potrà tentare di sostenere (con fondamento incerto) che una imprevedibile indisponibilità (temporanea) di liquidità possa esonerare da obblighi quali il pagamento di interessi o di penali.

Il creditore dovrà valutare con attenzione la possibilità di negoziare con il debitore eventuali nuovi termini di pagamento e / o piani di rientro.

Non è poi da escludere, in caso di una significativa criticità nella gestione economico / finanziaria, la valutazione di una opzione di ristrutturazione aziendale, facendo ricorso agli istituti già esistenti o a quelli che saranno a breve regolati dalle nuove previsioni del c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che dovrebbe entrare in vigore, salve proroghe, ad agosto 2020.

E PER LE PRESTAZIONI DIVERSE DAL PAGAMENTO?

In generale anche per le prestazioni diverse dal pagamento è necessario mantenere un approccio attivo, ecco in sintesi i casi più frequenti:

• la mia controparte non adempie alla prestazione > sarà inadempiente salvo il caso in cui invochi tempestivamente l’esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione o una clausola contrattuale che la esoneri da responsabilità o invochi una causa di eccessiva onerosità sopravvenuta, allo scopo di ripristinare l’equilibrio contrattuale;

• la mia impresa non può adempiere alla prestazione per impossibilità sopravvenuta > permane un onere informativo tempestivo della controparte e la necessità di mettersi a disposizione della controparte stessa anche allo scopo di negoziare in buona fede un diverso accordo;

• la mia impresa è in grado di adempiere alla prestazione ma la controparte rifiuta > non è possibile per la controparte di rifiutare la prestazione, salvo che la ricezione della prestazione sia resa impossibile da provvedimenti autoritativi o ne sia venuto meno l’interesse.

FOCUS CONTENZIOSO

In applicazione delle recenti disposizioni normative che sostanzialmente sospendono l’attività giudiziale ordinaria, molti Tribunali stanno adottando ulteriori provvedimenti che limitano l’accesso e l’attività giudiziale, per evidenti ragioni sanitarie, in alcuni casi addirittura rifiutando anche il deposito (anche telematico) di tutti gli atti non urgenti.

In questo contesto di generale rallentamento, bisogna valutare attentamente il possibile avvio di giudizi ordinari (la cui trattazione verrebbe in ogni caso rinviata a dopo l’estate) o la richiesta di emissione di decreti ingiuntivi (i cui termini di notifica e opposizione sono in ogni caso sospesi). Tuttavia non è da escludere di avviare azioni necessarie alla tutela dei propri diritti anche in questo momento di emergenza sanitaria.

Infatti le maggiori istituzioni arbitrali internazionali (International Chamber of Commerce di Parigi, London Court of Arbitration) e gli arbitrati nazionali hanno già provveduto a rivedere i propri regolamenti allo scopo di consentire lo svolgimento dei procedimenti anche in forme alternative (es. notifiche via mail, udienze via skype).