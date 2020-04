E ora la polizza temporanea caso morte si fa onilne

viteSicure annuncia il lancio della prima piattaforma digitale in Italia che permette l’acquisto on-line di polizze caso morte (dal preventivo, all’acquisto, al download del Certificato di Polizza).viteSicure, è il primo insurtech italiano dedicato alla distribuzione retail di polizze protection. La start-up, lanciata lo scorso novembre sul mercato italiano, è di proprietà della società di brokeraggio assicurativo Bridge Insurance Services, (BIS).



Al centro della nuova piattaforma la volontà di offrire una user experience, all’insegna della più assoluta semplicità, grazie all’assenza di carta e passaggi burocratici nel processo di preventivazione e vendita della polizza. La piattaforma digitale coincide con il lancio del nuovo prodotto di viteSicure: una polizza protezione in caso di morte, sviluppata in esclusiva con RGA (Reinsurance Group of America) il più grande riassicuratore al mondo nel ramo vita e malattia e Squarelife, l’innovativa Compagnia Assicurativa full digital, già presente in vari casi di successo negli altri Paesi Europei.



Gli strumenti operativi offerti sono immediati ed al tempo stesso fortemente innovativi. Innanzi tutto il prodotto, una polizza caso morte, in grado di arrivare dritta al cuore del problema, grazie alla semplicità delle condizioni e alla tariffa, particolarmente conveniente, che si rivolge a persone che sono a un punto di svolta nella vita in cui è importante fare scelte responsabili.



La tariffa proposta da viteSicure, infatti, pur risultando conveniente per tutta la popolazione di età inferiore ai 60 anni, è orientata ad offrire premi di estremo interesse (normalmente meno di 10 € al mese) a uno specifico segmento di mercato, i neogenitori, individui per i quali il concetto di “proteggi chi ami” assume un significato diverso.



Questa scelta svela uno dei principali intenti di viteSicure: rivolgersi al popolo dei Millennials, che diventati adulti, sentono la necessità di usufruire di servizi protection, ma con modalità fuori dagli schemi tradizionali del settore assicurativo. Per parlare a questo segmento di mercato non basta la convenienza economica, ma sono necessari linguaggi e modalità assolutamente innovativi, in grado di offrire una user experience che garantisca immediatezza e comodità, come evidenziano i risultati della recente ricerca effettuata da Bain Company per Il Sole 24 Ore. Coerentemente con quanto evidenziato da questo studio, viteSicure.it prevede un approccio linguistico semplice e diretto, coniugato ad un customer journey che velocizza la relazione e propone gli strumenti che l’utente trova più familiari per ogni singola fase del processo decisionale.



viteSicure risolve il “problema” della complessità dei prodotti assicurativi e della crudezza dell’argomento “morte” proponendo la propria offerta con modalità molto diverse da ciò che fa il resto del mercato. Troppo spesso, infatti, l’offerta assicurativa ha cercato di proporsi, “girando attorno” all’argomento, attraverso un linguaggio che sfocia nell’abuso della metafora e nello stilema della famiglia felice e benestante. Di contro, l’approccio di viteSicure è adulto e diretto, andando “dritto al cuore”, dicendo le cose come stanno e parlando di responsabilità individuali e dell’importanza di acquisire una cultura assicurativa.



Il linguaggio e il contenuto del sito, si integrano con una logica di navigazione che ne conferma la filosofia: un’unica pagina, a cui si arriva prevalentemente da Facebook e Instagram (che oggi costituiscono l’unico media pubblicitario dell’azienda) in cui la prima cosa che viene proposta è l’invito a verificare la facilità e la convenienza con cui si può proteggere la propria famiglia, anche nel caso più drammatico che può accadere: la morte.



Un messaggio chiaro, a cui si può dar seguito con un solo click, atterrando nella piattaforma dove, con l’inserimento di soli tre dati è possibile conoscere il costo mensile della propria copertura. Una volta capito “quanto costa?”, l’utente può fornire i propri dati personali, rispondere a poche domande sulla propria salute e, una volta identificati i beneficiari della polizza, acquistarla direttamente on- line, con la novità assoluta di ottenere subito il certificato che attesta la validità della polizza a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento: il massimo della velocità e dell’immediatezza a cui è abituato il target giovane che privilegia il canale digitale nella vita di tutti i giorni.



La nuova piattaforma di viteSicure, non si propone come un puro automatismo, ma mantiene l’elemento di consulenza e human touch evoluto, che ha caratterizzato l’azienda dal lancio pochi mesi fa. In ogni momento, infatti, l’utente può usufruire di assistenza attraverso una live chat o può prenotare una telefonata con i Consulenti Senior, per ricevere tutte le informazioni necessarie.



La user experience dell’utente si configura all’insegna dell’innovazione anche grazie agli strumenti di interazione messi a disposizione dal sito: e-mail, live chat, telefono, ma soprattutto WhatsApp. Fin dai primi giorni di operatività, è emersa la preferenza degli utenti ad utilizzare WhatsApp per comunicare con viteSicure; con il nuovo sito, il popolare strumento di messaging diventa un’opzione concreta per la trasmissione dei documenti e per interagire con i Consulenti, configurando così viteSicure come il primo operatore assicurativo WhatsApp based.



“Con la nuova versione del nostro sito vogliamo parlare a un pubblico ampio. Abbiamo però scelto di concentrarci sul segmento dei Millenials, che, divenuti ormai adulti, sono di difficile coinvolgimento nelle dinamiche d’offerta tradizionali. Credo che per parlare di assicurazioni con questi giovani sia necessario rispettarne la logica di consumo, rendendo tutto il più veloce e immediato possibile, ma soprattutto sia fondamentale riconoscere e valorizzare la loro visione di un futuro all’insegna dell’incertezza. Per questo abbiamo creato un’esperienza d’acquisto basata su un utilizzo massiccio di chat, social media e WhatsApp, ma soprattutto abbiamo cercato di parlare ai nostri interlocutori in un modo nuovo che ne rispetti il ruolo adulto: poche evocazioni di futuri radiosi, ma discorsi diretti, orientati a evidenziare che, anche se nessuno se lo augura, la vita può cambiare dall’oggi al domani e essere preparati è una necessità. Il nostro stile è andare dritti al cuore del problema e le reazioni del mercato, sembrano decisamente positive.” Dichiara Alessandro Turra, Founder e Chief Marketing Officer di viteSicure.



“Con il lancio della nuova piattaforma on-line e del nuovo prodotto, viteSicure entra nella fase della piena attività e per affrontare efficacemente il difficile mercato Italiano, è stato fondamentale fare squadra con realtà di primissimo piano come RGA, che non ha bisogno di presentazioni, e Squarelife, la Compagnia Assicurativa Europea più avanti, a nostro parere, nell’innovazione di prodotto e di processo. Volevamo proporre qualcosa di fortemente innovativo e per farlo, la nostra strategia non è stata tanto quella di aggiungere nuove idee di prodotti assicurativi, ma piuttosto di togliere elementi ridondanti da un’offerta assicurativa che è troppo complessa e, di conseguenza, spesso non riconosciuta come una soluzione. Siamo partiti da questa idea: semplificare per rendere più efficace. I nostri due partner hanno condiviso la nostra visione, ci hanno supportato nel disegno, oltre che nella riassicurazione e oggi siamo felici di offrire al mercato un prodotto che coniuga convenienza, facilità e solidità. Pensiamo che i tempi siano maturi per agganciare e sensibilizzare un pubblico nuovo sull’importanza della Protezione Assicurativa.” Dichiara Eleonora Del Vento, Founder e Chief Executive Officer di viteSicure.