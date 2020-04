Coronavirus, da Michelin pneumatici gratis anche ad Anpas e Misericordie

ROMA (ITALPRESS) - Riparazione o sostituzione gratuita di pneumatici alle ambulanze in caso di foratura o danneggiamento: Michelin Italia ed Euromaster hanno deciso di estendere l'iniziativa dedicata ai mezzi di soccorso della Croce Rossa Italiana e delle ASL anche all'ANPAS (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) e alla Confederazione delle Misericordie d'Italia. In tal modo viene supportato circa il 90% del trasporto sanitario del paese allo scopo di garantire la mobilita' dei mezzi di soccorso in questa fase di emergenza da coronavirus. Per accedere al servizio gratuito attraverso la rete delle officine specializzate gli enti potranno rivolgersi al servizio clienti Euromaster, chiamando il numero 0200664521 oppure via email scrivendo a: gestione.flotte@euromaster.com. (ITALPRESS). abr/com 07-Apr-20 07:31