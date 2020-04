Coronavirus, calano i contagi: +848 in un giorno. Aumentano i guariti

Iniziano ad arrivare piccoli ma singificativi segnali di miglioramento nella gestione dell'epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati "solo" 880 nuovi contagi, il che conferma una diminuzione del trend di crescita. Attualmente sono 94.067 i positivi nel nostro Paese. Di questi, 3.792 sono in terapia intensiva, 28.718 ricoverati con sintomi e 61.557, il 65%, in isolamento domiciliare. Da notare come siano diminuiti di 106 unità le persone in terapia intensiva e di 258 quelle in ospedale.

Sul versante dei decessi, si mantiene un numero elevato, seppur in calo rispetto alle ultimie 24 ore: 604 morti, che porta il complessivo a 17.127. Sul fronte dei guariti, invece, sono state registrate 1.555 remissioni, per un totale di 24.392 persone che hanno sconfitto il virus. Dall'inizio dell'epidemia sono 135.586 gli italiani che hanno dovuto affrontare il Covid-19.