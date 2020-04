Mancini "Europei? Avremo piu' tempo per lavorare e migliorare"

ROMA (ITALPRESS) - "Avremmo avuto delle possibilita' gia' quest'anno, ma giocare gli Europei nel 2021 ci consentira' di lavorare e migliorare ancora, visto che abbiamo una squadra giovane". Questa la promessa del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini per gli Europei di calcio rinviati al prossimo anno a causa dell'emergenza sanitaria. "Quello che sta accadendo lascera' tanta tristezza in moltissime famiglie italiane: questa e' la cosa piu' drammatica e impossibile da accettare - ha rimarcato Mancini parlando a Sky Sport 24 della pandemia - Il presidente Gravina ha fatto una cosa bellissima: cedere Coverciano per quello che sta succedendo e' stato un gesto molto bello che avvicina ancor piu' la Nazionale agli italiani". Tornando a parlare della rosa azzurra, Mancini ha confessato un desiderio: "Siamo messi abbastanza bene in tutti i reparti, magari potremmo trovare un altro attaccante dietro a Immobile e Belotti, con qualita' diverse", ha spiegato il ct lanciando anche un messaggio a Balotelli. "Per le qualita' che ha deve cercare di fare di piu', perche' quanto ha fatto fino a oggi non e' tanto, anche quest'anno a Brescia. La speranza e' di poterlo riavere al cento per cento". Infine una battuta sulla corsa scudetto interrotta dall'emergenza sanitaria: "La Juventus resta la squadra con piu' qualita' e dunque rimane avvantaggiata, ma sara' come riprendere un campionato dopo la sosta estiva: tutto puo' accadere", ha osservato Mancini. (ITALPRESS). spf/glb/red 06-Apr-20 16:12