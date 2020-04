Coronavirus, scendono i contagi. Calo dei ricoveri in terapia intensiva

Non siamo ancora in fase di discesa, ma i dati della Protezione Civile sono incoraggianti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.941 nuovi casi, con una riduzione di quasi 1.000 unità. Il motivo però è anche che sono stati effettuati meno tamponi. In totale, attualmente i positivi in Italia sono 93.187. Di questi, 3.898 sono ricoverati in terapia intensiva, in calo per il terzo giorno consecutivo. Questa volta sono 79 i posti letto ugenti che sono stati liberati. Inoltre, i ricoverati con sintomi sono 28.976, stabili rispetto a ieri. Infine, gli isolamenti domiciliari con scarsi o nessun sintomo sono 60.313, il 65% del totale.

Per quanto riguarda i decessi, purtroppo il numero torna a salire di oltre 100 unità: sono stati 636 nelle ultime 24 ore, contro i 525 della giornata di ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono 16.523 le persone che sono state uccise dal Coronavirus. Tornano a crescere i guariti: 1.022 in un solo giorno, contro gli 819 di ieri. In totale sono 22.837 le persone che hanno avuto la meglio sul Covid-19. Da inizio epidemia, sono complessivamente 132.547 gli italiani che hanno avuto a che fare con l'infezione. Ma secondo tre diversi studi, il numero reale di contagi potrebbe essere addirittura compreso tra i 5 e i 6 milioni, con una mortalità che a quel punto si attesterebbe allo 0,03%. Oggi, infatti, con i dati in nostro possesso, siamo al 12,4%, un numero enorme se confrontato con altri Paesi.