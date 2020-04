Coronavirus, è iniziata la discesa della curva dei contagi. Calano i morti

Un numero che a prima vista potrebbe spaventare: sono poco meno di 3.000 i nuovi contagi, per la precisione 2.972, per un totale di 91.246 attualmente positivi. Ma c'è qualche motivo di ottimismo: per il secondo giorno consecutivo scendono i ricoverati in terapia intensiva, che si attestano a 3.977, in diminuzione di 17 unità rispetto a ieri. Continuano a salire le persone in isolamento domiciliare, che diventano 58.320, il 64% del totale. Sono infine 28.949 gli italiani ricoverati con sintomi, un dato in riduzione rispetto a ieri.

Inoltre, per quanto riguarda i morti a causa del Coronavirus, sono 525 i nuovi deceduti nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 19 marzo a oggi. In totale sono 15.887 le persone decedute dal 20 febbraio a oggi. Il totale dei guariti è di 21.815, in aumento di 819 unità nelle ultime 24 ore.

Da oggi si interrompe il trasferimento di malati dagli ospedali lombardi in altre regioni. Una buona notizia arriva anche dallo Spallanzani, il nosocomio romano che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza ha visto più dimessi che nuovi ricoverati. «Voglio ricordare - conclude Borrelli - che le buone notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia: è fondamentale restare a casa e uscire solo per comprovate necessità».

In Lombardia, intanto, si registra un calo nel numero dei ricoveri in ospedale e nel numero dei decessi: sono stati 249 nelle ultime 24 ore, in riduzione di quasi 100 unità rispetto a ieri. Ma l'assessore al welfare Gallera avverte: "Preoccupa la situazione di Milano". E poi ammette: "I morti devono essere considerati superiori a quelli ufficialmente riconosciuti".

A preoccupare, poi, sono altri due ambienti potenzialmente esplosivi. Il primo è quello delle case di riposo, su tutte il Pio Albergo Trivulzio milanese che quasi 30 anni fa diede metaforicamente il via a Tangentopoli: secondo alcune fonti, sarebbe stato contagiato almeno il 10% degli ospiti, con un effetto potenzialmente drammatico. Il secondo invece è relativo alle seconde case: nei prossimi giorni, in occasione della Pasqua, verranno intensificati i controlli per evitare l'esodo verso località di montagna o di mare. Intanto, nella giornata di ieri sono state oltre 9.000 le persone denunciate.