Allo Spallanzani 198 casi di Coronavirus, per 21 supporto respiratorio

ROMA (ITALPRESS) - Sono 198 i pazienti Covid 19 positivi ricoverati allo Spallanzani di cui 21 ancora in supporto respiratorio. Rimangono sostanzialmente costanti i numeri dell'istituto di ricerca romano, visitato questa mattina anche da Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici e i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono 196. Prosegue, nel frattempo l'approfondimento epidemiologico e diagnostico della popolazione sui cittadini di Nerola. (ITALPRESS). mac/fsc/red 04-Apr-20 13:11