Yale insegna on-line ad essere felici ed è assediata dagli studenti

Con un terzo della popolazione mondiale che vive in isolamento, molti si rivolgono alla scienza per avere risposte su come essere felici in questi tempi difficili. Ebbene, dall’inizio del dicembre 2019 alla sera del 26 marzo, 1,3 milioni di persone si sono iscritte al corso online della Yale University intitolato: The Science of Well Being. Studiare la felicità può non essere il primo campo che ti viene in mente quando pensi alla scienza, ma c'è un innegabile interesse pubblico - soprattutto da quando è iniziata la Covid-19. Gli Stati Uniti rappresentano la maggior parte degli studenti, ma anche il Canada, il Regno Unito e l'India sono tra i primi cinque. Decine di paesi e regioni da cui provengono gli studenti hanno più che raddoppiato le iscrizioni nello stesso arco di tempo. La pagina delle iscrizioni ha più di 13 milioni di visualizzazioni recenti.

La professoressa Laurie Santos, che insegna al corso online e nel campus, dice che è stato immensamente popolare quando l'ha offerto per la prima volta anche agli studenti universitari - diventando la classe più grande di tutti i 300 anni di storia di Yale. Quasi un quarto dell'intero corpo studentesco lo stava frequentando, ha detto alla Bbc.

"Questo mi ha fatto capire che c'era davvero un mercato per questo al di là del mio campus", dice la professoressa Santos. Quando la piattaforma educativa online Coursera ha pubblicato una versione digitale nel 2018, è diventata anche lì una delle classi più grandi. “Sono state pazzesche le ultime tre settimane: da marzo 2018 alla fine di febbraio 2020 abbiamo avuto circa 500.000 studenti, ma solo nelle ultime tre settimane abbiamo più che raddoppiato questo numero. Abbiamo avuto 300.000 [iscritti] durante il fine settimana", aggiunge, con studenti provenienti da tutti i ceti sociali, dagli operatori sanitari agli operatori penitenziari.

L'ondata di nuovi studenti potrebbe essere dovuta al nostro istinto di cercare soluzioni e modi per prendere il controllo in tempi di crisi, così come grazie al tempo supplementare che hanno ora quelli bloccati in casa. "È un modo per prendere il controllo della propria salute mentale, e farlo in un modo basato sull'evidenza": la neuroscienziata Emiliana Simon-Thomas è co-insegnante di un corso edX sulla scienza della felicità che è stato seguito da oltre mezzo milione di studenti in tutto il mondo - ecco i suoi tre consigli:

1. 2. La consapevolezza

"Ci vogliono solo cinque minuti per notare la sensazione nel tuo corpo, le sensazioni che ti circondano... davvero a terra nel momento in cui sei dentro, cercando di non arrendersi al costante guardare avanti e indietro".

2. 2. Connettiti con gli altri

"Passare il tempo a parlare deliberatamente con gli altri della tua esperienza, della loro esperienza e, se puoi, di ciò che sta andando bene. È impossibile non sentirsi preoccupati, ma puoi chiedere a qualcuno - cosa ti è piaciuto oggi? È stata l'acqua calda nella doccia? Una conversazione particolarmente interessante o qualche video che hai guardato e che ti ha davvero commosso o ispirato?".

3. Praticare la gratitudine

"Scrivere deliberatamente in un dato giorno cosa è andato bene e chi ci ha dato una mano. A volte non è il tuo coniuge o il tuo vicino di casa, ma qualcuno che non conosci, che potrebbe aver raccolto la frutta che mangi". È importante approfondire il nostro senso di umanità comune in questo tempo ed è un modo per riconoscere il [nostro] potenziale per superare questa sfida come comunità". Insegnare la felicità significa quindi insegnare alle persone a non "raddoppiare le cattive teorie". In questa pandemia, dice, si potrebbe pensare di dover comprare, diciamo, nuovi mobili per sentirsi felici - e quando questo non funziona, decidere di dover semplicemente comprare un oggetto migliore. "In un certo senso stiamo correggendo le intuizioni delle persone sul tipo di cose che fanno davvero una bella vita".

Poi, spetta agli studenti mettere in pratica queste cose. "Noi cerchiamo di aiutare un po' in questo senso - tutti i compiti della classe fanno questi interventi che sappiamo migliorare il benessere".