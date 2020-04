Le azioni anti-virus secondo le teste d’uovo di Goldman Sachs

In un recente rapporto, il gigante delle banche d'investimento Goldman Sachs ha scelto una manciata di azioni che dovrebbero vaccinare gli investitori contro la pandemia del coronavirus - e anche alcune che potrebbero aiutarli a uscirne più forti. L'analisi di Goldman divide le aziende in quattro categorie. In primo luogo, le aziende come Amazon e Procter & Gamble che dovrebbero vedere una domanda continua per i loro prodotti, indipendentemente dalla durata della pandemia. In secondo luogo, quelle che dovrebbero riprendersi rapidamente quando l'economia si stabilizzerà: Uber, per esempio, potrebbe vedere le sue attività di trasporto e di consegna di generi alimentari riprendersi in fretta. In terzo luogo, quelle che dovrebbero riprendersi più gradualmente: FedEx, per esempio, dovrebbe beneficiare della domanda globale repressa di scaffali riforniti. E infine, le aziende che alla fine dovrebbero riprendersi, anche se in un periodo più lungo. Tra queste vi è il conglomerato mediatico Disney, il cui polo fieristico - che contribuisce per metà del suo profitto annuale - potrebbe richiedere un po' di tempo per riprendersi quando finalmente riaprirà i battenti.

Gli investitori del mercato azionario focalizzati sul reddito probabilmente non perderanno tempo nell'analizzare i rendimenti dei dividendi delle scelte di Goldman, ma potrebbero voler tenere a mente un'altra delle sue previsioni. La banca si aspetta che i dividendi delle aziende statunitensi quest'anno siano inferiori del 25% rispetto all'anno scorso, dato che le aziende colpite da coronavirus tagliano i payout per risparmiare denaro (twitta questo). Tuttavia, ritiene che le aziende più grandi - quelle con i più lunghi record di pagamento di dividendi e alti rendimenti - dovrebbero essere in gran parte al sicuro dal rallentamento dei pagamenti.

Scegliere un singolo titolo è rischioso perché ti espone a oscillazioni di valore potenzialmente inspiegabili, indipendentemente dalla tua migliore analisi. Anche i professionisti ci riescono solo la metà delle volte. Un portafoglio più equilibrato potrebbe gestire questo rischio acquistando una collezione di società tramite un fondo quotato in borsa (ETF). Che si voglia una fetta dell'intero mercato azionario o di un settore specifico, ora ci sono più ETF che singoli titoli, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di adatto.