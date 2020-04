Il Messico sospende la produzione della Birra Corona

Il Grupo Modelo del Messico ha detto che giovedì cesserà temporaneamente la produzione di birra Corona e di altre marche esportate in 180 paesi dopo che le sue attività commerciali sono state dichiarate non essenziali in base a un ordine governativo volto a frenare la diffusione del coronavirus.

Il governo messicano questa settimana ha dichiarato un'emergenza sanitaria e ha ordinato la sospensione delle attività non essenziali dopo che il numero di casi di coronavirus nel paese ha superato i 1.000. Giovedì scorso ha riportato 1.510 casi e 50 decessi.

Il birraio ha detto in una dichiarazione che la sospensione entrerà in vigore a partire da domenica e che era già in fase di ridimensionamento della produzione ad un livello tale da poter riprendere una volta che la sospensione è stata tolta.

"Se il governo federale riterrà opportuno rilasciare qualche chiarimento che confermi la birra come prodotto agroindustriale, al Grupo Modelo siamo pronti ad eseguire un piano con più del 75% del nostro personale che lavora da casa e allo stesso tempo garantisce la fornitura di birra", ha detto l’azienda.