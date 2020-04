I ricavi di Xiaomi superano i 200 mld di Rmb (26 mld euro) nel 2019

Xiaomi Corporation ha annunciato i risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Nel 2019, l'azienda ha raggiunto una crescita in tutti i segmenti di business. I ricavi totali del Gruppo hanno superato per la prima volta i 200 miliardi di RMB (oltre 26 miliardi di euro), raggiungendo 205,8 miliardi di Rmb, in crescita del 17,7% su base annua (“YoY”), con un tasso annuo di crescita composto (Cagr) in 9 anni del 112%. L’utile netto rettificato è stato di 11,5 miliardi di Rmb (1,5 miliardi di euro), con un aumento del 34,8% rispetto all’anno precedente.

“Nonostante i venti contrari della guerra commerciale sino-americana e la recessione economica globale, Xiaomi si è distinta nel 2019 con una serie di risultati encomiabili poiché i nostri ricavi hanno superato per la prima volta i 200 miliardi di RMB. Abbiamo anche celebrato diversi traguardi chiave, che vanno dal successo del lancio della nostra strategia dual-brand, con lo spin-off e la gestione indipendente di Xiaomi e Redmi, all’affermazione di ‘5G + AIoT’ come nostra tabella di marcia strategica, fino alle all’ingresso nei prestigiosi livelli della Fortune Global 500 e nella Top 100 dei 100 marchi globali più importanti di BrandZ. – ha dichiarato Lei Jun, Fondatore, Presidente e CEO di Xiaomi.

“Mentre il mondo intero è ancora sotto le ombre scure di COVID-19, abbiamo mantenuto la nostra forte attenzione sull’efficienza per far fronte a questo ciclone economico. In Xiaomi crediamo fermamente che il nostro successo commerciale a lungo termine sia sostenuto da innovazioni tecnologiche e, a tal fine, prevediamo di investire 50 miliardi di RMB nei prossimi cinque anni, mentre ci concentriamo incessantemente sull’innovazione tecnologica e sull’esperienza utente per far crescere la nostra fedele base di Mi Fan. Nel complesso, continuiamo a lavorare con impegno affinché la tecnologia possa in futuro migliorare la connessione tra le persone e la vita di tutti.”