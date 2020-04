Gellify, la piattaforma di innovazione arriva in Medio Oriente

Gellify, piattaforma di innovazione per la business community, apre una sede a Dubai, nel distretto Internet City. Con l'obiettivo di fornire alla community degli innovatori B2B - dagli investitori, alle startup, alle imprese - un approccio unico e integrato, l'azienda con sede centrale in Italia si qualifica in Medio Oriente come autostrada internazionale per il trasferimento tecnologico e l’interscambio di tecnologie all'avanguardia delle startup B2B tra l'Europa e il Medio Oriente.

Terza sede dopo quelle già presenti in Italia e Spagna, Gellify Middle East contribuirà a rivoluzionare il business delle aziende della regione e le accompagnerà nel diventare più competitive nell'era digitale. Gellify agisce allo stesso tempo come investitore, venture capital, advisor per la crescita delle organizzazioni, partner per il cambiamento della cultura organizzativa e consulente per le startup e la trasformazione digitale - mettendo a disposizione di tutti i portatori di interesse una piattaforma dedicata alla community dell’innovazione e una proposizione di valore basata su metodi e risorse comprovate.

Fabio Nalucci, CEO e Founder del Gruppo Gellify, ha dichiarato: “Abbiamo visto l’esigenza e l'opportunità di creare una nuova ondata di economia in Medio Oriente che ha un certo potenziale nel definire la direzione per il futuro. Facendo leva sulle nostre startup tecnologiche B2B, sulla ricerca, sulla nostra esperienza e competenze per la trasformazione digitale e sulla nostra community, siamo in grado di accompagnare sia il settore pubblico che privato a rendere concreta la propria roadmap digitale. Abbiamo investito circa 15 milioni di euro in Italia, Regno Unito e Spagna e prevediamo di replicare questi risultati nei prossimi tre anni anche in Medio Oriente, scalando il nostro modello e competenze a livello globale”.

Il successo dell'azienda si basa sul programma di crescita delle startup B2B del portafoglio che è unico nel suo genere, chiamato "Gellificazione". Simile al processo chimico che prevede la trasformazione di una sostanza in una forma solida con l'aiuto di un agente ‘gellificante’, Gellifyconnette un'idea imprenditoriale (aria) con il mercato (passaggio allo stato liquido), quindi applica processi innovativi per ottenere redditi positivi (gel), fino ad accompagnare la startup allo stadio maturo in vista della exit (solido).