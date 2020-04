EasyJet vuole essere così low-cost da non comprare più aerei

Come se non fosse stato già abbastanza mortificante, per EasyJet, aver dovuto mettere a terra l'intera flotta ancorata al coronavirus, ora il suo maggiore azionista vuole che la compagnia si tiri indietro anche da un affare da quasi 6 miliardi di dollari, il valore dei nuovi Airbus appena ordinati.

Con un terzo della popolazione mondiale in isolamento, le compagnie aeree sono in modalità di sopravvivenza. Ma cancellando tutti i suoi voli, EasyJet ha almeno una cosa in meno di cui preoccuparsi: il governo britannico pagherà il suo personale per conto della compagnia. Che spera di risparmiare anche altrove, soprattutto tagliando i costi e ritardando i pagamenti ai fornitori.

Queste azioni possono sembrare decisive, ma la strategia della compagnia aerea ha riavviato una lunga disputa con il suo fondatore, che detiene ancora il 34% della compagnia. Vuole che EasyJet risparmi ancora più denaro, rinunciando all’ordine dei nuovi Airbus, e ha detto di essere pronto a spingere per cambiare il consiglio di amministrazione se non otterrà ciò che vuole.

Le azioni di EasyJet sono scivolate del 7% sulla notizia che le entrate sarebbero scese a zero almeno per i prossimi due mesi. Questo contribuirà ai 250 miliardi di dollari di fatturato che l'industria dell’aerotrasporto nel suo complesso dovrebbe perdere quest'anno. Tuttavia, senza debiti da saldare fino al 2022, gli analisti ritengono che EasyJet sia meno vulnerabile di molti dei suoi rivali come le compagnie aeree americane American Airlines e United, che si prevede finiranno la liquidità nel giro di pochi mesi.

Il crollo della domanda che colpisce le compagnie aeree sta danneggiando anche il resto della catena di fornitura: le quote di Airbus - il più grande costruttore di aerei d'Europa - sono affondate dell'11% lunedì, e Boeing - il suo grande rivale statunitense - è inizialmente precipitato del 12%. E poiché i jet a terra non hanno bisogno di carburante, anche il petrolio sta soffrendo: lunedì il prezzo del petrolio è sceso dsotto i 22 dollari, mentre la domanda delle compagnie aeree continua a cadere e l'Arabia Saudita e la Russia continuano a non essere d'accordo sul contenimento dell'offerta.