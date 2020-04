Coronavirus: calano i contagi, stabili i guariti ma anche i decessi

Scende il numero di nuovi contagi da Coronavirus di quasi 100 unità in un giorno. I nuovi tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.339, per un totale di 85.388 persone attualmente infette in Italia. Di queste, 4.068 sono in terapia intensiva, in aumento di 12 cittadini rispetto a ieri. 28.741 sono ricoverati con sintomi mentre il 62%, pari a 52.572 sono in isolamento domiciliare. Si mantiene purtroppo stabile il numero dei morti: sono stati 766 da ieri, per un totale di 14.681 decessi dall'inizio dell'epidemia. Buone notizie sul fronte dei guariti, che si mantengono stabili a quota 1.480 in un giorno, per un totale di 19.758. In totale, sono 119.827 le persone che sono state contagiate dal 20 febbraio scorso.

Qualche segnale positivo arriva anche dalla Lombardia, la regione più colpita, che ha sì visto un incremento del numero dei positivi di quasi 200 unità rispetto al dato precedente, ma questo è dovuto principalmente all'incremento dei tamponi processati. Sono stabili, purtroppo, i decessi, a quota 351 (erano 357 ieri). Ma gli ospedali lombardi, dopo un mese e mezzo sotto enorme pressione, iniziano a respirare. A Lodi ci sono due posti in terapia intensiva liberi, un vero "evento" dopo settimane drammatiche.