Chi ha investito in aziende Esg ha preso meno botte dalla crisi

Gli investitori che hanno concentrato i loro soldi in aziende che hanno ottenuto buoni risultati in materia di misure ambientali, sociali e di governance (i famosi principi Esg) si ritrovano oggi con i loro portafogli attualmente più sani della maggior parte degli altri.

Come molti portafogli catturati nel recente selloff dei mercati azionari alimentati dal coronavirus, anche i portafogli d'investimento Esg sono diminuiti quest'anno - ma solo di circa la metà del declino del mercato in generale. Questo è coerente con la recente icerca del più grande gestore di investimenti al mondo, BlackRock, che sta incrementando i propri investimenti socialmente responsabili.

I sostenitori dell'Esg potrebbero sostenere che la sovraperformance del gruppo è dovuta al fatto che le aziende favorevoli all'Esg hanno semplicemente dei fondamentali migliori rispetto a quelli dei portafogli generici, grazie a politiche che non danneggiano il pianeta. E anche se resta da vedere quanto ciò sia vero - ci sono altre ragioni per cui le azioni di queste società potrebbero ottenere buoni risultati - sembra che l'esclusione di alcune società non rispettose dell'ambiente sia servita loro bene...

Il petrolio non è una caratteristica della maggior parte dei portafogli Esg, il che significa che hanno evitato le perdite significative causate dal crollo dei prezzi delle azioni delle compagnie petrolifere di quest'anno. Questo è stato trainato dal calo del prezzo del petrolio: un barile costa quasi quello che ha fatto nel 2002. La riduzione della domanda di roba nera in un contesto di crescita economica in calo è in parte imputabile, così come la decisione dell'Arabia Saudita di inondare il mercato nella sua guerra dei prezzi con la Russia. E quando il petrolio è a basso costo, i grandi produttori mondiali non riescono a venderne tanto - il che ha portato al ribasso le loro quotazioni delle azioni.

Gli investitori Esg potrebbero in realtà essere sorpresi di scoprire che alcune società energetiche sono tecnicamente adatte al loro portafoglio: i loro effetti inquinanti potrebbero, ad esempio, essere compensati dall'equilibrio di genere dei loro consigli di amministrazione. Infatti, secondo la piattaforma di screening Esg Arabesque S-Ray, la società energetica media si colloca a 50 su 100 sulle misure ambientali, sociali e di governance - un punteggio che li pone al di sopra della media delle società finanziarie.