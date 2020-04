Grant Thornton, Gabriele Labombarda entra nello steering commitee

Gabriele Labombarda, Partner di Bernoni Grant Thornton e già Italian International Business Center Director, è stato nominato membro dello IBC Steering Committee di Grant Thornton International Ltd, il network globale che fornisce servizi di consulenza in area Audit, Tax e Advisory.

Quella dell’IBCD – International Business Center Director - è una figura chiave all’interno del network Grant Thornton. Operando in sinergia tra di loro, gli IBC Directors - attualmente Grant Thornton ne conta in totale 23 dislocati nelle nazioni chiave - facilitano e promuovono le relazioni commerciali internazionali operando come dei veri e propri gate di riferimento, sia per i clienti che per le member firm presenti in più di 140 Paesi.

Come nuovo membro dell’IBC Steering Committee, Gabriele Labombarda concorrerà al coordinamento e alla definizione degli obiettivi della rete globale degli IBC Directors di Grant Thornton, monitorandone i progressi raggiunti nel breve e lungo periodo. Tra le ultime attività del comitato si segnalano in particolare il controllo e la regolamentazione degli ingaggi cross-border, la definizione di iniziative per la crescita del Brand, lo sviluppo e il potenziamento degli strumenti informatici utilizzati dal network e il miglioramento della comunicazione tra le varie member firm attualmente presenti nel mondo.

Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Gabriele Labombarda è entrato a far parte di Bernoni Grant Thornton nel 1999. Partner dal 2006, presiede le aree Business Process Solutions e Global Mobility e dal 2015 ricopre il ruolo di IBC Director per l’Italia. Le sue aree di esperienza comprendono in particolare: fiscalità nazionale e internazionale, diretta e indiretta, operazioni di riorganizzazione societaria tramite ristrutturazione e operazioni straordinarie, tax due diligence, global mobility & expat services, family office e assistenza ad artisti e sportivi, gestione di servizi in outsourcing.