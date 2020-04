Coronavirus, scendono i contagi (+2.477) e aumentano i guariti (+1.431)

Tornano a scendere i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.477 nuovi casi, un numero inferiore di 500 unità rispetto al giorno prima. Il totale dei malati in questo momento è di 83.049: di questi, 4.053 sono in terapia intensiva, in aumento di 18 persone rispetto a ieri; 28.540 sono ricoverati con sintomi; 50.456, il 61% del totale, sono in isolamento domiciliare. Tornano a crescere anche i morti, 33 in più rispetto a ieri: sono stati 760 nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.915 dall'inizio dell'epidemia. Infine, aumento anche dei guariti, che crescono di 300 persone in un giorno: sono stati 1.431 in 24 ore, per un totale di 18.278 persone. Dal 20 febbraio scorso sono 115.242 gli italiani che sono entrati in contatto con il Covid-19.