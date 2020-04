Coronavirus, in Lombardia materiale sanitario arrivato dalla Cina

MILANO (ITALPRESS) - Arrivati ingenti quantita' di mascherine e tute in Lombardia grazie al China-Italy Philanthropy Forum che coinvolge il TOChina Hub di Torino, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, ENI, Fondazione Grimaldi, Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e Fondazione Agnelli. E' stato attivato un ponte aereo con voli umanitari forniti dalla compagnia aerea Neos Spa, che contribuisce facendosi carico dei costi fissi e del proprio personale. Fondazione Cariplo e' impegnata nell'operazione mettendo a disposizione circa 500 mila euro sostenendo i costi vivi e partecipando alla cabina di regia che ha gia' consentito di fare arrivare in Lombardia nei giorni scorsi le prime 450.000 mascherine chirurgiche, 210.000 guanti e 11.375 tute protettive destinate alla Protezione Civile della Regione Lombardia, alla Caritas Ambrosiana e all' Ospedale San Paolo. Il 28 marzo e il 31 marzo sono giunti a Malpensa altri cargo che hanno complessivamente trasportato in Italia 845 ventilatori, 1.629.850 mascherine FP2, 1.526.750 mascherine chirurgiche, 26.550 tute protettive, 4500 occhialini protettivi, 43.800 guanti gia' in distribuzione in Lombardia e nel resto del Paese. Parallelamente Fondazione Cariplo ha stretto un'alleanza con Assolombarda per aiutare chi fa acquisti di materiale sanitario all'estero per superare le difficolta' ed evitare rischi. "Abbiamo da subito costituito un Fondo speciale da 2 milioni di euro, in parte distribuito tra le 16 Fondazioni Comunitarie in Lombardia, Novarese e Verbano, per avviare una raccolta a favore del territorio" ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. "Questa e' una battaglia che dobbiamo vincere insieme e nella quale ciascuno e' chiamato a fare la propria parte" ha aggiunto Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. (ITALPRESS). pc/com 02-Apr-20 13:41