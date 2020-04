Cyberattacchi e dati sensibili: l'altra faccia delle video conferenze

Ne avevamo già parlato ma è bene tornare su un concetto fondamentale: la tragedia del Coronavirus ha reso lo smart working più cogente e più attuale. Ma questo non significa che automaticamente tutti i problemi siano spariti, anzi. Ne sono emersi di nuovi che rischiano di rallentare un processo avviato un po' "a macchie" nel nostro paese. Tre sono i temi principali: la tenuta della rete, la sicurezza e la privacy. Ecco perché.

La rete sta iniziando ad andare in sofferenza

Netflix, Youtube e altre piattaforme di streaming e gaming hanno deciso di abbassare il bitrate (ovvero, la qualità video) dei loro prodotti per evitare che le connessioni collassino. Ma i primi segnali che siamo davvero a rischio saturazione ci sono: Facebook da qualche ora fa fatica (o non riesce proprio) a garantire le dirette. La ministra Pisano già nelle scorse settimane aveva avvertito che potremmo entrare in una fase critica. Insomma: fondamentale in questo momento mantenere i nervi saldi, ma sapere che l'esplosione delle video conferenze sta mettendo a dura prova la tenuta di un'infrastruttura che già era parecchio deficitaria in diverse aree del paese.

La sicurezza informatica

Qui il discorso è decisamente più complesso. Ha provato a fare chiarezza Kroll, l'azienda di sicurezza che fa parte della galassia Duff&Phelps. Ebbene, secondo la multinazionale americana gli hacker stanno creando e-mail di phishing a tema Coronavirus che colpiscono specificamente le reti italiane. Le e-mail di spear phishing in genere giocano un senso di urgenza, usando temi emotivi per indurre gli utenti a "fare clic prima di pensare". In questo caso, gli attori malintenzionati stanno sfruttando la scia della pandemia in Italia per attirare gli utenti nel fare clic su collegamenti carichi di malware. Le e-mail di spear phishing sfruttano il malware Trickbot, Formbook e AZOrult per accedere al computer della vittima.

Non basta: secondo Reason Labs, attori malintenzionati hanno fatto circolare una mappa grafica con malware che attiva una varietà di malware AZOrult, un malware che ruba informazioni che esiste dal 2016. "AZORult è un ladro di informazioni che è stato scoperto per la prima volta nel 2016. È utilizzato per rubare cronologia di navigazione, cookie, ID / password, criptovaluta e altro ... Il processo operativo di furto della password è semplice, "scrive Alfasi", perché il malware ruba i "dati di accesso" dal browser installato e li sposta su " C: \ Windows \ Temp' ".

La tutela della privacy

In questo momento di crisi profonda, in cui gli scenari economici sono profondamente cambiati, c'è chi è riuscito a guadagnarci. Beninteso, in modo totalmente legale e ci mancherebbe altro. Parliamo ad esempio di Zoom, piattaforma di video conferenze che ha raddoppiato la propria capitalizzazione di Borsa diventando una delle app più scaricate. Questo perché, oltre a consentire il dialogo con amici e colleghi, permette anche di realizzare le dirette su Facebook. Ed è proprio qui che rischia di cascare il proverbiale asino: un avvocato californiano ha denunciato l'azienda perché girerebbe senza autorizzazione dati e informazioni sensibili all'azienda di Mark Zuckerberg. Da Zoom fanno sapere che il problema è già stato superato e risolto, ma rimane sempre la stessa domanda: perché fornire gratuitamente un servizio normalmente a pagamento?