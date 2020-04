Coronavirus, crescono di nuovo i contagi (ma solo 12 in terapia intensiva)

Tornano a salire i nuovi casi di contagio da Coronavirus, seppur a causa all'incremento dei tamponi effettuati. In un giorno sono stati registrati 2.937 nuovi pazienti, per un totale di 80.752 persone attualmente infette da Covid-19. Di queste, 4.035 sono in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri), 28.403 ricoverati con sintomi e 48.134, il 60%, in isolamento domiciliare. Il numero di decessi rimane elevato, seppur in calo nelle ultime 24 ore: 727, per un totale di 13.155 vite spezzate dal 20 febbraio a oggi. Si registra anche un buon numero di guariti, 1.118, per un totale di 16.847. Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, nel nostro Paese sono 110.574 le persone che hanno dovuto affrontare il Covid.

Anche in Lombardia si registrano numeri in flessione: "solo" 44 persone sono state ricoverate, per un totale di 1.565 nuovi positivi. Ma si respira ottimismo all'ombra del Pirellone, dal momento che sono stati processati 7.000 nuovi tamponi. La regione rimane il focolaio più significativo da Coronavirus, con 394 morti in un solo giorno.