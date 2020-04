Coronavirus, Conte proroga le misure di contenimento al 13 aprile

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo ancora nella condizione di abbracciare una prospettiva diversa, ho appena affermato il Dpcm che proroga l'attuale regime delle misure sino al 13 aprile". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Il nostro paese sta passando la frase acuta dell'emergenza. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive", ha proseguito Conte, che ha spiegato: "Ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, ma se smettessimo di rispettare le regole e iniziassimo ad allentare le misure tutti gli sforzi fatti sarebbero vani. Pagheremmo un prezzo altissimo, oltre al costo economico e sociale saremmo costretti a ripartire di nuovo, un doppio costo e non ce lo possiamo permettere". (ITALPRESS). tan/sat/red 01-Apr-20 20:37