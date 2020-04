A marzo immatricolazioni auto in forte calo

ROMA (ITALPRESS) - A marzo la Motorizzazione ha immatricolato 28.326 autovetture, con una variazione di -85,42% rispetto a marzo 2019, durante il quale ne furono immatricolate 194.302 (nel mese di febbraio sono state immatricolate 163.047 autovetture, con una variazione di -8,65% rispetto a febbraio 2019). Nello stesso periodo di marzo sono stati registrati 142.230 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -62,33% rispetto a marzo 2019, durante il quale ne furono registrati 380.227 (a febbraio sono stati invece registrati 336.634 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -7,28% rispetto a febbraio). A marzo il volume globale delle vendite (171.556 autovetture) ha dunque interessato per il 16,51% auto nuove e per il 83,49% auto usate. Nel periodo gennaio-marzo 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 347.193 autovetture, con una variazione di -35,47% rispetto al periodo gennaio-marzo 2019. Nello stesso periodo sono stati registrati 818.618 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -26,98% rispetto a gennaio-marzo 2019. Le immatricolazioni di marzo e del primo trimestre dell'anno con i risultati dell'anno scorso, a causa delle necessarie misure messe in campo dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che ha profondamente colpito il Paese "non sono naturalmente confrontabili" perche' "a partire dall'11 marzo sono state chiuse tutte le attivita' non necessarie, incluso le concessionarie e ogni punto di vendita di automobili. E' quanto si apprende da Fca. (ITALPRESS). ads/com 01-Apr-20 19:17