Videochat e streaming: il tutto gratis ha in realtà un costo

Tra una videochat e una serie in streaming sembra che gli italiani stiano facendo passare la quarantena usando soltanto gli occhi. Ma c’è qualche problema: in primo luogo, la rete è satura. E poi: ma perché tutti si affannano a regalare un mese di prova, un’iscrizione gratuita, un upgrade senza costi aggiuntivi? Che cosa ci guadagnano? Fast forward rapido a quando la vita tornerà a essere un po’ più normale. Dunque: se le videochat smetteranno di essere così impiegate, perché la speranza è che, protetti da robuste mascherine, gli italiani torneranno in ufficio, che ne sarà dei tanti abbonamenti gratuiti-per-un-mese che si saranno tramutati a tutti gli effetti in pacchetti pay? È da queste considerazioni che bisogna partire.

Iniziamo dai servizi di videochat. Zoom è diventata la app più scaricata nei principali store online. Quasi tutti i player del comparto hanno aumentato l’offerta per le aziende, incrementando la possibilità di meeting con più persone o per una durata più lunga. Una bella iniziativa che fa parte dell’ancor più meritoria “Solidarietà digitale”. Ma il punto è: che cosa ottengono in cambio? La speranza, ovviamente, è che in futuro, passata l’emergenza, le aziende – che dovranno comunque ripensare i modelli di business puntando maggiormente sullo smart working – decidano di continuare a impiegare questi strumenti di conference call. Legittimo e comprensibile, anche se è indubbio che questo modo abbia congestionato la rete non poco, mettendola a dura prova. Mark Zuckerberg ha recentemente dichiarato che i livelli di videochiamate tramite Whatsapp e Facebook sono paragonabili a quelli di Natale o Capodanno. Ma comunque, comprensibile che player dell’It che devono vivere grazie alla vendita di servizi, cerchino di ampliare la propria platea quando tutto questo sarà solo uno sbiadito ricordo.

Diverso è invece il discorso per le piattaforme di video streaming, che si stanno lanciando in una corsa ad accaparrarsi potenziali clienti (un mese gratis in cambio della carta di credito, costi calmierati e via dicendo) che potrebbero diventare ex nel momento in cui la vita lavorativa tornerà a essere svolta prevalentemente in un luogo differente dalla casa. Si rischia quindi da un lato una “bolla” delle piattaforme, che si ritrovano con un’enormità di nuovi contatti che però poi alla prima occasione potrebbero abbandonarli; e dall’altra una congestione sempre più elevata dei nodi di rete. Netflix e Youtube hanno iniziato a ridurre la qualità video per mantenere sostenibile il traffico. I servizi di streaming e di gaming rappresentano già ora una quota sostanziale della rete. E se si dovesse proseguire a lungo con questa modalità di lavoro (e di vita) rischieremmo veramente di essere a corto di banda.

Le piattaforme video hanno iniziato a guardare dentro le nostre cose, affamate di dati per profilarci quanto più possibile e riuscire a venderci i loro servizi più disparati. Quando torneremo a una vita più normale, non si sa che cosa accadrà: o saremo ancora più tenuti sotto controllo, o si assisterà a una progressiva riduzione del loro peso specifico? Una volta fuori dall’incubo Coronavirus, che cosa avremo voglia di vedere?