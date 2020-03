Smartworking e buoni pasto: partnership tra Edenred e Quomi

“Quomi si contraddistingue nel proporre ingredienti genuini e ricette sane per seguire una dieta varia ed equilibrata. Inoltre, è attiva nel rispettare l’ambiente e nel ridurre lo spreco di cibo. Sono tutti valori molto importanti anche per la nostra azienda – dichiara Luca Palermo, Amministratore Delegato Edenred Italia – Soprattutto in un momento delicato come quello in cui ci troviamo, è importante scegliere e valorizzare i Partner che ci permettono di stare il più possibile vicino alle persone, offrendo soluzioni semplici e concrete.”