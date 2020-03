Coronavirus, Visco "Impatto su sitema economico sara' ampio e profondo"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Paese, l'Europa, il mondo intero condividono ansia e difficolta' nell'affrontare una sfida straordinaria. La repentina diffusione del nuovo coronavirus, oltre a minacciare gravemente la salute della popolazione e a mettere sotto estrema pressione i sistemi sanitari, ha sconvolto le nostre abitudini di vita, i processi di lavoro, il funzionamento delle scuole e delle universita'; l'impatto sul sistema economico-finanziario sara' di proporzioni molto ampie e profonde". Cosi' il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella relazione all'assemblea dei partecipanti al capitale di Bankitalia. "Nell'ambito delle proprie funzioni e di concerto con le altre istituzioni nazionali, la Banca d'Italia ha intrapreso le azioni necessarie per contenere le ricadute economiche della pandemia. Avendo come priorita' assoluta la salute di tutto il personale, continuiamo a garantire la fornitura dei servizi essenziali alla collettivita'", ha aggiunto. Secondo Visco "il futuro prossimo sara' fortemente condizionato dal modo in cui l'Italia e l'Europa sapranno affrontare l'emergenza, prima di tutto sul piano sanitario, poi su quello economico-finanziario. Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi e le implicazioni della pandemia per l'economia, la stabilita' dei prezzi, le condizioni degli intermediari e l'andamento dei mercati finanziari. Abbiamo varato un articolato insieme di misure volte a garantire ampie disponibilita' liquide a tutti i settori dell'economia, contrastare i rischi di segmentazione finanziaria su base nazionale e assicurare quindi la piu' efficace trasmissione delle decisioni politica monetaria". (ITALPRESS). ads/red 31-Mar-20 11:17