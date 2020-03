Milano, Gruppo Cap accelera procedure di gara

MILANO (ITALPRESS) - Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta' metropolitana di Milano, adotta nuove misure per sostenere i fornitori e la futura ripresa dell'economia. Per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle difficolta' economiche causate dall'emergenza in atto, il Gruppo Cap dopo aver attuato una serie di iniziative a sostegno degli utenti e a garanzia della liquidita' per i fornitori, ha deciso di intervenire anche sulle procedure di appalto. Gia' in queste settimane le richieste di nuove gare sono aumentate di quasi l'80% e verranno presto pubblicate sul sito gruppocap.it. Per queste ragioni Gruppo CAP intende accelerare le procedure di gara necessarie per ripartire a pieno regime una volta terminata l'emergenza sanitaria. "La salvaguardia e la salute dei cittadini cosi' come lo sviluppo sostenibile del territorio sono le priorita' di un'azienda pubblica come Gruppo CAP - afferma Michele Falcone, direttore generale di Gruppo CAP - Per questo stiamo pensando gia' da ora al rilancio economico successivo alla crisi, assicurandoci innanzitutto che le imprese presenti sul territorio restino operative e possano aprire in tempi rapidi i cantieri nei comuni della Citta' Metropolitana, una volta superata l'emergenza". (ITALPRESS). pc/com 30-Mar-20 12:36