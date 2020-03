Martella "Edicole aperte per dare un'informazione affidabile"

ROMA (ITALPRESS) - "In questo periodo di restrizione abbiamo deciso che la filiera di stampa e giornali dovesse rimanere aperta per dare un'informazione affidabile ai cittadini". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Andrea Martella, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Abbiamo deciso, dunque, che le edicole restino aperte, abbiamo individuato una misura che permetta agli edicolanti di detrarre dai loro costi, attraverso un credito d'imposta, le spese per la consegna dei giornali a domicilio. Questo servizio lo considero utile e ringrazio giornalai e edicolanti per questo" ha detto Martella, che ha raccomandato di restare a casa e di combattere il coronavirus anche grazie ai comportamenti. Finita questa emergenza, e' gia' in cantiere un progetto denominato "Editoria 5.0" che riguarda anche la stampa sportiva. "Si tratta di un disegno di legge organico che stiamo costruendo e che presenteremo dopo questa emergenza a sostegno dell'editoria. Tra le varie misure da mettere in campo, alla riapertura delle scuole una prevede la lettura dei giornali, delle riviste e dei periodici, soprattutto per combattere le fake news. Un modo per abituare i giovani a confrontarsi con un'informazione piu' affidabile e in questo senso l'informazione sportiva puo' fare un buon lavoro". (ITALPRESS). gm/red 30-Mar-20 15:27