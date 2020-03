Coronavirus, Elkann e il Cda di Fca rinunciano al compenso del 2020

TORINO (ITALPRESS) - "Il nostro presidente John Elkann e il nostro Consiglio di Amministrazione hanno deciso all'unanimita' di rinunciare in toto al proprio compenso da qui alla fine del 2020". Ad annunciarlo l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti. Lo stesso Manley si ridurra' del 50% lo stipendio per i prossimi tre mesi. "Proteggere la salute finanziaria dell'azienda e' responsabilita' di tutti, a partire naturalmente da me e dal team di leadership - spiega -. Al fine di raggiungere questo obiettivo e per evitare una riduzione del personale nel secondo trimestre, dal mese di aprile e per i prossimi tre mesi ridurro' il mio stipendio del 50% e i membri del Group Executive Council (GEC) ridurranno il loro del 30%". Inoltre, fa sapere Manley, "chiederemo alla maggior parte dei dipendenti nel mondo non ancora impattati da riduzione di orario o ammortizzatori sociali di partecipare a questo sacrificio comune accettando un differimento temporaneo del 20% dello stipendio. Il processo variera' a seconda del paese e potrebbero essere necessari accordi specifici". (ITALPRESS). fsc/red 30-Mar-20 22:25