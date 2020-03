Coronavirus, calano i contagi (+1.648) e crescono i guariti

Troppo presto per cantare vittoria, e ci mancherebbe altro, ma qualche segnale incoraggiante inizia ad arrivare. I nuovi contagi, raccontati al solito da Angelo Borrelli, sono "solo" 1.648, un dato che non si vedeva da tempo. Complessivamente sono 75.528 i positivi in Italia in questo momento, di cui 3.981 in terapia intensiva, 27.795 in ospedale ma non in rianimaione e 43.752 (il 58%) in isolamento domiciliare con pochi o nessun sintomo. Record anche dei guariti, che diventano 14.620 totali, con un balzo di 1.590 in un solo giorno. Purtroppo, però, rimane altissimo il numero di vittime: 812 in sole 24 ore, che porta complessivamente a 11.591 i decessi dal 20 febbraio scorso. Da quell data, il numero di persone che ha avuto a che fare con il Coronavirus è di 101.739. L'Italia si conferma il secondo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti. Ma preoccupa la Spagna che vede crescere la curva in maniera esponenziale.