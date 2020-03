Coronavirus, stabili i contagi (+3.851). Calano i decessi

Giornata interlocutoria sul fronte dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.851 nuovi casi, per un totale di 73.880 attualmente affetti da Coronavirus nel nostro Paese. Aumenta ancora la percentuale di persone in isolamento domiciliare, il 58%. Il che potrebbe certificare come gli ospedali, ormai sovraccarichi, possano permettersi di accogliere solo i pazienti più gravi. Il numero dei morti aumenta di altre 756 unità, per un totale di 10.779 morti dall'inizio dell'epidemia. Calo dei guariti: "solo" 646 per un totale di 13.030 dal 20 febbraio a oggi. Complessivamente sono 97.689 le persone che hanno contratto il virus.