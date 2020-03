Coronavirus, Boccia "Inevitabile la proroga delle misure"

ROMA (ITALPRESS) - "Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li decidera', come e' sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un'istruttoria che fa la comunita' scientifica". Lo ha detto a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, in merito all'emergenza coronavirus. "Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalita', ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta - ha aggiunto -. Voglio dirlo a chi dice di aver fretta, prima mettiamo in sicurezza la sanita' e le terapie intensive triplicandole, poi lentamente, ripartendo da alcune attivita' produttive, riaccendiamo un interruttore per volta. Poi tocchera' anche alla popolazione e non escludo che gli scaglioni anagrafici possano essere un metodo". (ITALPRESS). sat/com 29-Mar-20 12:25