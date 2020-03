Tornare a casa al tempo del Coronavirus: l'ordinanza per chi arriva in Italia

Un fiume di persone che cercano di tornare a casa propria. Ogni giorno 2.000-2.500 italiani che vivono all'estero riescono ad arrivare nel nostro Paese grazie all'intervento dell'unità di crisi della Farnesina, che deve anche smistare 7.000 chiamate al giorno. Di Maio ironizzava dicendo che il suo Ministero è riuscito a portare a casa perfino persone che il 10 marzo erano a fare il safari. Ma, fortunatamente, la stragrande maggioranza è composta da cittadini che vogliono semplicemente tornare dall'estero dove magari lavorano. I problemi però sono molteplici: bisogna viaggiare per aeroporti a volte addirittura chiusi, passare dogane serrate. Per questo è stata diramata una nuova ordinanza dai Ministeri della Salute e dei Trasporti in cui si legge che chiunque voglia tornare in Italia «è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione dove sarà svolto l’isolamento fiduciario». Inoltre vettori e armatori dovranno anche misurare la temperatura dei passeggeri e dotarli di mascherine.