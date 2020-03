Coronavirus, da Banco Bpm plafond da 1 miliardo per i professionisti

MILANO (ITALPRESS) - Banco BPM mette a disposizione dei professionisti appartenenti alle varie categorie un plafond di 1 miliardo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Al plafond possono aderire coloro che sono iscritti a tutte le casse di previdenza dei professionisti. In particolare, i soggetti interessati potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di particolare favore della durata fino a 24 mesi con un preammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi, rivolgendosi direttamente alla loro agenzia di riferimento. "Questo plafond, che si somma a quello di 3 miliardi messo a disposizione delle aziende nei giorni scorsi, rientra in un ampio programma di iniziative che Banco BPM sta realizzando a sostegno della clientela privata e business, con l'obiettivo di sostenerla in questo momento di difficolta' e per il tempo che sara' necessario, anche attraverso le ulteriori iniziative che si rendera' utile definire", spiega Giuseppe Castagna, Ad di Banco BPM. "Lo sforzo di Banco BPM di favorire l'accesso alla liquidita' per tanti professionisti alle prese con le difficolta' economiche legate all'emergenza Covid-19, risponde alle richieste che in questo periodo tanti iscritti hanno rivolto alle nostre Casse associate - commenta Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp - Ottenere liquidita' oggi, potendo posticipare fino a nove mesi l'inizio del rimborso del capitale, significhera' per molti nostri professionisti riuscire a resistere in un periodo di drammatica crisi come quello attuale". (ITALPRESS). ads/com 28-Mar-20 10:49