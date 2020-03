Coronavirus, calano i nuovi contagi (+3.651), boom dei guariti: 1.434

Tornano a scendere i nuovi contagi in Italia: rispetto a ieri sono stati registrati 3.651 casi, che portano il totale dei positivi attualmente nel nostro Paese a 70.065. Di questi 3.856 sono in terapia intensiva, 26.676 ricoverati con sintomi e 39.533, il 56% del totale, sono in isolamento domiciliare con pochi o nessun sintomo. Tornano a crescere in maniera significativa i guariti: in 24 ore si registrano 1.434 nuovi "negativi", per un totale di 12.384. Rimane però altissimo il numero di morti, con 889 decessi in un giorno, per un totale di 10.023. Infine, una nota positiva: a leggere il bollettino quotidiano è tornato il numero uno della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che nei giorni scorsi ha registrato qualche linea di febbre, facendo temere che potesse aver contratto il Covid.