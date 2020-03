Biomat offre micropiastre e tubi PCR gratuiti a centri di ricerca

Biomat srl, azienda Trentina, leader nella fornitura di prodotti per la diagnostica, si impegna a sostenere la ricerca di soluzioni per il Coronavirus COVID-19 quali: il rilevamento di agenti patogeni, lo sviluppo di vaccini e la scoperta di farmaci. Un nuovo focolaio di Coronavirus (SARS-CoV-2) è iniziato a dicembre 2019 a Wuhan, in Cina e da allora si è diffuso a livello globale molto rapidamente. La nuova malattia di Coronavirus è stata chiamata COVID-19 ed è caratterizzata da febbre, perdita di gusto e olfatto, tosse e respiro corto. Ormai il sequenziamento COVID-19 è stato isolato in diverse parti del mondo, ma i ricercatori stanno ancora lavorando per acquisire una migliore comprensione del COVID-19 per sviluppare trattamenti efficaci e un possibile vaccino.

Test

Il rilevamento della malattia del Coronavirus (COVID-19) viene attualmente effettuato mediante riconoscimento molecolare attraverso test PCR (polymerase chain reaction) utilizzando la reazione a catena della polimerasi in tempo reale a fini diagnostici. Allo stesso tempo i ricercatori stanno già lavorando allo sviluppo di test ELISA per il riconoscimento degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario contro il virus.

L’impegno di Biomat contro il Coronavirus COVID-19

Biomat ha deciso di lavorare con centri di ricerca, aziende e laboratori per lo sviluppo di kit di analisi RT-PCR ed ELISA per combattere la diffusione di COVID-19 offrendo micropiastre e tubi PCR gratuiti per la ricerca e il massimo supporto e collaborazione da parte dei laboratori e tecnici. Biomat è un’azienda che opera da oltre 25 anni nel mondo della produzione di micropiastre e prodotti per la ricerca grazie ad un’esperienza consolidata nel settore delle modifiche superficiali. Biomat, lavorando a livello internazionale, con clienti in oltre 20 Paesi, studia e sviluppa prodotti innovativi con proprietà specifiche per le esigenze di centri di ricerca, laboratori e aziende produttrici di kit diagnostici.

“In un momento così difficile vogliamo offrire tutto il nostro supporto e le nostre competenze mettendoli al servizio della ricerca. In oltre 25 anni di esperienza nel settore abbiamo sviluppato tecniche proprietarie uniche nel loro genere e vogliamo metterle a disposizione per combattere questo difficile virus.” Maurizia Pettenati, Chief Research Officer.