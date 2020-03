Malago' "La nuova data di Tokyo2020 arrivera' entro 3 settimane"

ROMA (ITALPRESS) - "Mi pare di capire che la nuova data dei Giochi di Tokyo2020 sara' ufficializzata da qui a tre settimane sulla base di ragionamenti che si stanno portando avanti con le federazioni internazionali". Ad annunciarlo e' il presidente del Coni, Giovanni Malago', al termine della lunga call con il Comitato olimpico internazionale per fare il punto della situazione dopo il rinvio dei Giochi al prossimo anno per l'emergenza sanitaria. "Fa un po' ridere sentire tante persone, anche competenti, suggerire cosa si dovesse o non dovesse fare su Tokyo2020 - ha osservato Malago' ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio24 - Oggi Bach ha raccontato tutte le interlocuzioni che il Cio ha dovuto avere, a partire dall'Organizzazione mondiale della sanita' che oggi comanda: mettiamocelo in testa, sono gli scienziati che ci dicono quando e cose puo' ripartire". Malago' ha poi commentato anche la decisione del rugby di interrompere definitivamente la stagione agonistica: "E' un diritto della federazione - ha sottolineato il presidente del Coni - Magari non condivido il timing perche' siamo a fine marzo e l'attuale ordinanza del Governo scade il 3 aprile, ma credo che anche altri sport arriveranno alla stessa decisione". Infine un appello ai calciatori sull'ipotesi del taglio degli stipendi: "Chi ha maggiori possibilita' deve cercare di aiutare. E questo vale per ogni settore", ha concluso Malago'. (ITALPRESS). spf/ari/red 27-Mar-20 15:32